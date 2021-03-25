Осужденные не захотели переезда

Как стало известно “Ъ”, восемь заключенных ИК-15, расположенной в Батайске Ростовской области, 17 марта объявили голодовку, протестуя против перевода в другие отряды. Двое протестующих также нанесли себе порезы — один из них находится в больнице после ранения в живот, второму осужденному, вскрывшему себе вены, оказали помощь на месте. В ГУ ФСИН России по Ростовской области подтверждают факты самоповреждений, но отрицают, что в колонии прошла массовая голодовка. По словам родственников заключенных, перевод может угрожать их безопасности и жизни.

В исправительной колонии №15 Батайска Ростовской области восемь заключенных объявили голодовку с 18:00 17 марта. Об этом “Ъ” сообщили их родственники, кроме того, в редакции имеется копия заявления протестующих на имя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрия Безруких. В пресс-службе ведомства отрицают факт массовой голодовки, но признают, что двое осужденных 18 марта «нанесли себе самоповреждения в виде порезов и царапин» и один из них по сей день находится в больнице. Действия мужчин в ведомстве называют «демонстративно-шантажными» и поясняют, что они продиктованы нежеланием заключенных переводиться из одного отряда в другой.

«Два отряда ИК-15 переносятся с территории промышленной зоны учреждения в жилую зону с целью соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и по требованию органов прокуратуры. Заключенные, нанесшие себе самоповреждения, объяснили отказ переводиться желанием [по прежнему] проживать отдельно [от большей части заключенных]»,— сказано в ответе ГУ ФСИН на запрос “Ъ”.

В пресс-службе также сообщили, что материалы проверки по происшествию направлены в правоохранительные органы «для дачи правовой оценки действий осужденных», пояснив, что заключенных могут в соответствии со ст. 102 УИК РФ обязать возмещать ущерб, причиненный исправительному учреждению — например, расходы на лечение.

Родственники осужденных и помогающие им правозащитники заявляют, что перевод заключенных из одного отряда в другой может угрожать их безопасности и жизни.

«Официально все заключенные живут в жилой зоне и работают в промышленной, но фактически это не так. Еще в 2006 году прошлым начальством учреждения были сформированы два отряда по 200 человек, которых неофициально поселили на промзоне. Это стало безопасным местом для тех, у кого появлялись конфликты с блатными. В отряды промзоны входят люди, которые, например, хотят работать и отказываются соблюдать воровские традиции. Заключенных, которые объявили голодовку, хотят перевести из промзоны в жилую, и каждый из них по своим причинам опасается расправы со стороны блатных»,— объясняет правозащитник Александр Гусев, который ранее отбывал срок в ИК-15, а сейчас помогает заключенным.

В ГУ ФСИН заявляют, что никакой вражды между отрядами осужденных в колонии не существует.

«В ИК-15 стабильная оперативная обстановка, контролируемая администрацией учреждения»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ИК-15 содержатся около 1,5 тыс. заключенных, из них 862 человека трудоустроены. Всего в колонии 19 отрядов численностью в среднем по 80—100 человек. Промышленное производство колонии направлено на выпуск сельскохозяйственной техники, строительных материалов, также в колонии налажено швейное производство.

Отметим, что начальника батайской ИК-15 Александра Никифорова сейчас судят за превышение должностных полномочий (ст. 286 ч. 1 УК РФ). По версии следствия, полковник принуждал осужденного и его жену за свой счет покупать строительные материалы для ремонта помещений исправительной колонии. Сам Александр Никифоров не признает себя виновным.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону