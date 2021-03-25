Британцев оставят без отпуска за границей

Великобритания готовится к поэтапному выходу из жесткого карантина, введенного для борьбы с COVID-19. Соответствующая «дорожная карта» была принята в четверг Палатой общин. C 12 апреля, как ожидается, в стране заработают музеи, салоны красоты и непродовольственные магазины. А с середины мая на улицах можно будет собираться в группы до 30 человек. Впрочем, некоторые меры все же будут ужесточены — например, до июля британцы не смогут выезжать за границу «без уважительной причины». При этом в Минздраве страны не исключают, что могут продлить это ограничение и на больший срок.

Британская Палата общин в четверг приняла «дорожную карту» поэтапного выхода из карантина. Однако план предполагает не только ослабление, но и временное ужесточение ряда мер, направленных на борьбу с COVID-19.

Наиболее чувствительным для британцев пунктом стало продление запрета на поездки за границу «без уважительной причины». По словам министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, такая мера нужна, чтобы предотвратить ввоз в страну новых штаммов коронавируса, что может поставить под угрозу вакцинацию. Ранее такое ограничение также было предусмотрено особым правилом, действие которого заканчивается в понедельник. При этом предполагалось, что жители Шотландии, Уэльса и Англии смогут ездить в отпуска за границу уже с 17 мая (в Северной Ирландии действуют свои коронавирусные ограничения). Но теперь запрет продлится до 30 июня.

А за нарушение новых норм будет грозить суровый штраф в размере £5 тыс. (521,9 тыс. руб.).

К «уважительным причинам» относятся, в частности, поездки по работе или учебе, для участия в выборах или выполнения юридических обязательств, переезд, поездки, связанные с вопросами продажи или аренды имущества. В группу таких причин также попадают поездки в медицинских целях, для ухода за ребенком или присутствия при родах, посещения тяжело болеющих друзей или родственников, похорон и свадеб. Для каждого из этих случаев будет необходимо предоставить документальное подтверждение погранслужбе.

В Минздраве страны не исключают, что эту и другие карантинные меры могут продлить. Мэтт Хэнкок, в частности, сказал в четверг: он надеется, что этого не случится, но предоставить гарантию не может. «Я не могу ответить, снимем ли мы его (карантин.— “Ъ”) через полгода. Я бы предпочел сказать ''да'', но, учитывая прошлый год, я думаю, такой прогноз был бы поспешным»,— отметил он. В среду министр внутренних дел Прити Пател также допустила, что запрет на поездки за рубеж может продлиться все лето. «Мы ничего не исключаем с точки зрения подхода, которого придерживаемся, когда дело касается инфекционного контроля и защиты населения от этого вируса»,— сообщила она, выступая на BBC Radio 4.

Одновременно с этим был разработан план по выводу страны из карантина, который включает в себя следующие меры.

Во-первых, с 29 марта британцам будет разрешено собираться на открытом воздухе с ограничением в шесть человек максимум (в закрытом помещении — не более двух). Также будет разрешено заниматься некоторыми видами спорта на открытом воздухе.

Во-вторых, с 12 апреля смогут открыться непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, музеи и заведения с уличным обслуживанием клиентов. На свадьбах и поминках будет разрешено собираться группам до 15 человек.

Наконец, с 17 мая будет позволено встречаться на открытом воздухе группам до 30 человек, а в закрытом помещении — до 6.

Напомним, сейчас в Британии действует третий по счету локдаун. С 15 февраля всем въезжающим в страну нужно не только сдать тест на COVID-19 перед перелетом, но также сдать еще два теста в период обязательной десятидневной изоляции. 23 марта королевство отметило годовщину с момента введения жесткого карантина. В полдень в стране прошла минута молчания по погибшим от COVID-19, а вечером британцы выходили на пороги своих домов со свечами или фонариками, которые стали своеобразными «маяками памяти».

За год в Соединенном Королевстве вирусом заразились 4,3 млн человек, умерли — 126,4 тыс. По последним данным, первую дозу прививки уже получили более 28,6 млн человек.

Марина Коваленко