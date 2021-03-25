Пианисту не хватило воздуха

Направлено в суд уголовное дело об убийстве пианиста Никиты Куклина, ранее выступавшего в оркестре Владимира Спивакова. В преступлении обвиняются бывший руководитель региональных концертных проектов Московской государственной академической консерватории Илья Чалых и его приятель. Музыканта, по версии следствия, задушили во время пьяной ссоры. Фигуранты дела вину в умышленном убийстве не признают, уверяя, что их приятель случайно умер во сне.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве пианиста Никиты Куклина. Его материалы теперь будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По версии следствия, 31 августа 2019 года пианист Никита Куклин зашел домой к своему знакомому Илье Чалому. Они подружились после того, как в 2017 году вместе организовывали гастроли оркестра по стране. Господин Чалый был руководителем региональных концертных проектов Московской государственной консерватории, а его приятель выступал как исполнитель.

Приятели выпили, к ним присоединился их общий знакомый Сергей Супиченко. Однако затем между собутыльниками произошла ссора, в результате которой пианист, по версии следствия, был убит.

Как считают в Следственном комитете России (СКР), работник консерватории набросился на пианиста «на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений», вцепился ему в шею и сдавливал ее «не менее пяти минут».

Сергей Супиченко, по материалам дела, в это время удерживал ноги господина Куклина. В результате, тот скончался «от механической асфиксии».

Первоначально дело было возбуждено по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а расследованием занимался Люблинский межрайонный следственный отдел СКР. При этом оба участника застолья находились под подпиской о невыезде в статусе подозреваемых. Однако год спустя родственники погибшего пианиста (его отец — известный кардиохирург) добились передачи дела в центральный аппарат комитета. Новые следователи предъявили господину Чалых и господину Супиченко обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору) и ходатайствовали об аресте обоих. Басманный суд его удовлетворил.

По версии самих фигурантов, никакого убийства вообще не было. По их словам, участники застолья, чуть повздорив, легли спать, однако утром нашли господина Куклина мертвым. Хозяин квартиры вызвал скорую, врачи которой и констатировали смерть гостя. Впрочем, затем сотрудник консерватории вспоминал, что во время перепалки он держал друга за плечи, и допускал, что его рука «соскользнула, и это могло привести к трагедии».

Владислав Трифонов