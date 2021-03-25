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На двух монахинь Среднеуральского монастыря составили протоколы за советские паспорта

На двух пожилых монахинь Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) составили протоколы за устаревшие паспорта времен Советского Союза, сообщил Telegram-канал «Защита отца Сергия».

Духовником Среднеуральского женского монастыря являлся экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), который сейчас находится под арестом. Ранее «Защита отца Сергия» сообщала, что на территорию монастыря прибыли с проверкой представители МВД, прокуратуры, регионального министерства образования и департамента природных ресурсов «при поддержке силовых структур». Проверка проводилась около шести часов.

«Представители власти оштрафовали двух стареньких монахинь Среднеуральского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", избравших путь духовной жизни настолько давно, что последний раз их паспорта менялись еще при Советском союзе, что и стало причиной штрафа»,— говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он арестован на три месяца, до 28 мая.

Михаил Мананников


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