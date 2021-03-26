Дорожные постановки покажут в суде

В Краснодаре будут судить организованную группу лиц, похитивших посредством подставных ДТП более 10 млн руб. у страховых компаний. В инсценировках аварий участвовали, в том числе, автомобили представительского класса. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Страховщики констатируют, что преступления подобного рода – не редкость, как в целом по стране, так и в Краснодарском крае. Более того, по словам экспертов, в незаконных схемах зачастую участвуют сотрудники страховых компаний и должностные лица из ГИБДД.

В Ленинский районный суд Краснодара направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 24 жителей региона. Они обвиняются в совершении от одного до 17 эпизодов группового мошенничества, а также покушения на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. В числе фигурантов – семеро организаторов предполагаемого преступного сообщества, которые вели противоправную деятельность с января 2017 года по март 2018-го.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, организатором банды автоподставщиков стал 28-летний житель Выселковского района. Преступная группа специализировалась на хищении денег у страховых компаний, инсценируя дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, в том числе представительского класса.

«Организованная группа из семи постоянных членов действовала на территории Краснодара, Кореновска, а также Выселковского района. Организаторы банды привлекали к соучастию в разовых преступлениях лиц, которые за денежное вознаграждение участвовали в инсценировках 22 ДТП и оформлении фиктивных документов о наступлении страховых случаев в роли водителей авто», - говорят представители гособвинения.

За каждую из инсценированных аварий преступники получали от 20 тыс. до 900 тыс. руб. Общая сумма хищений у семи страховых компаний составила более 10 млн руб. В итоге преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Сами фигуранты уголовного дела в зависимости от тяжести возложенных на них обвинений сегодня либо находятся под стражей, либо в отношении них действует запрет на определенные действия, либо действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным компании «Росгосстрах», число злоумышленников в сфере автострахования увеличивается с каждым годом, создаются новые сложные схемы с большим количеством участников, в которых порой бывают задействованы как сами страхователи, так и представители правоохранительных органов. Наиболее распространенными преступными схемами, по словам страховщиков, можно считать инсценировку ДТП и использование фальшивых документов. При использовании данной схемы зачастую бывают задействованы недобросовестные сотрудники ДПС. Однако самый массовый характер, по данным «Росгосстраха», имеет недобросовестная работа автоюристов и завышение реальной стоимости ущерба при ДТП.

«Юристы выкупают в основном по заниженной цене у пострадавшего автовладельца право требования еще до того, как потерпевший обратился к страховщику, не давая ему возможности урегулировать убыток, а затем сами судятся со страховой компанией. Зачастую они используют в своей практике и сфальсифицированные документы, и фальшивые заключения независимых экспертиз, в которых в разы завышена сумма ущерба. Граждане, обращаясь к автоюристам и заключая договор уступки права требования, несут ряд реальных рисков», - говорят в компании.

По мнению участников рынка, в первую очередь есть риск быть вовлеченным в мошенническую схему, не подозревая об этом. При возбуждении уголовного дела правоохранительные органы будут проверять причастность потерпевшего к деяниям, совершенным его представителем. Также, продавая дело автоюристам, автовладелец должен быть готов заплатить налог на доход физлиц в размере 13% от взысканной неустойки (штрафа, пени), которая будет расцениваться как доход страхователя. Не важно, получил ли владелец авто данную сумму или нет, уведомление из налоговой службы придет именно на его имя

В компании «Росгосстрах» рассказали, что не так давно в результате совместных усилий сотрудников страховщиков и ФСБ была ликвидирована преступная группировка, активно действовавшая в 2018-2019 годах в Краснодарском крае и Республике Крым. Мошенники инсценировали ДТП с целью получения страхового возмещения. В один день с возбуждением уголовного дела и ареста счетов мошенников, страховщикам были возвращены более 73 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, только за девять месяцев 2020 года служба экономической безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование» выявила свыше 1,2 тыс. случаев страхового мошенничества. На Юге России было возбуждено более 45 уголовных дел, сумма ущерба по ним составила 26 млн руб. Более 50 случаев были выявлены на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Дмитрий Михеенко