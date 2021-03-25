В 2020 году спрос на загородные дома в Екатеринбурге вырос на 77%

В июне 2020 года спрос на загородные дома в Екатеринбурге на 77% превысил показатели июня предыдущего года, следует из данных Уральской палаты недвижимости (УПН). По мнению аналитиков, причиной роста послужили пандемия и требование самоизоляции. В результате цены на загородную недвижимость выросли на 13%, на участки — на 10%.

«Мы заметили, что на рынке в прошлом сезоне продались даже те дома, которые до этого продавались годами. Спрос на загородную недвижимость не снижается и вряд ли снизятся цены — ведь начинается сезон продаж, растут цены на стройматериалы, действует сельская ипотека под 2.7% годовых»,— отметила член комитета по загородной недвижимости УПН Ольга Комарова. По мнению члена совета УПН Эдуарда Богданова, цены на земельные участки продолжат расти только в привлекательных районах, где проведены инженерные сети и создана необходимая инфраструктура.

По данным УПН, лидерами продаж в сегменте загородного жилья являются одноэтажные и двухэтажные дома с компактными планировками. Наибольшим спросом пользуются дома от 63-65 до 150-170 кв. метров. Средняя стоимость готовых домов, пользующихся спросом, составляет 4-6 млн руб. При этом средний срок продажи домов составляет от двух до шести месяцев. «Чаще покупатели хотят приобретать уже готовое жилье. Коробки покупают плохо. В основном берут на территориях, где идет стабильное развитие и просматриваются перспективы для дальнейших улучшений»,— сказал Эдуард Богданов.

По прогнозам экспертов, в дальнейшем цены будут расти из-за сезонной активности и развития рынка. Аналитики считают, что рынок загородной недвижимости нуждается в господдержке. «Сельская ипотека под 2,7%, простой и эффективный инструмент, призванный улучшить комфорт проживания граждан, вытащить их из душных, пыльных городов, дать возможность иметь свой дом в пригороде, работает не так эффективно, как хотелось бы, в силу ряда ограничений. Продукт сделали сырым, и идея "не взлетела". Есть ограничения по застройке, нет интересных привлекательных территорий, да и банк накладывает свои ограничения, опасаясь за ликвидность. Небольшое количество людей смогли взять сельскую ипотеку. Желающих куда больше»,— заключил господин Богданов.

Михаил Мананников