В Екатеринбурге открылся первый государственный детский хоспис

На базе областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ №1) в Екатеринбурге открылся первый поддерживаемый государством хоспис для детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Учреждение рассчитано на размещение 27 детей с родителями. В здании расположены кабинеты выездной бригады, методический центр для родителей и волонтеров: «Уникальность нашего детского хосписа в том, что здесь собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование, а также воплощена в жизнь программа "социальной передышки" — паузы, так необходимой родителям неизлечимо больных детей»,— рассказала начальник отдела паллиативной помощи детям ОДКБ №1 Елена Сапего.

Благоустройство территории хосписа было осуществлено при поддержке благотворительного фонда РМК. Благотворительный фонд «Дети России» организовал «соляную пещеру» и купил гидромассажную ванну. Собственник компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский приобрел систему уборки помещений.

В Свердловской области проживает более 900 детей, которые находятся на паллиативном наблюдении, из них 101 ребенок получает респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 — искусственную вентиляцию легких.

Паллиативная помощь оказывается людям с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Для пациентов разрабатывают схемы снятия болевых синдромов и симптомов заболеваний, а также стараются улучшить условия проживания в хосписе. Кроме того, для больных и их родственников оказывается психологическая и юридическая поддержка.

Ирина Пичурина