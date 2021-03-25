МИД России предупредил, что разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель

Разблокировка Суэцкого канала от контейнеровоза может занять несколько недель, предупредил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России. Судно село на мель утром 23 марта.

«Движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель»,— говорится в сообщении департамента в Twitter.

Судно Ever Given село на мель и парализовало движение по каналу. Его пытаются снять, но работам препятствует масса судна. Остановка движения привела к многомиллионным суточным потерям администрации канала и заставляет суда выбирать более продолжительный и затратный путь в обход мыса Доброй Надежды.

Подробнее — в материале “Ъ” «Суэцкий канал закрылся на земляные работы».