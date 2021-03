Суэцкий канал закрылся на земляные работы

Суэцкий канал вторые сутки заблокирован застрявшим посреди него гигантским контейнеровозом Ever Given: судно село на мель, парализовав движение по каналу. Его пытаются снять, но работам препятствует масса судна. Остановка движения на одном из наиболее напряженных морских маршрутов вызывает многомиллионные суточные потери администрации канала и заставляет суда выбирать более продолжительный и затратный путь в обход мыса Доброй Надежды.

Груженый контейнеровоз Ever Given тайваньской Evergreen перегородил Суэцкий канал. 23 марта утром 400-метровое судно, следовавшее в Роттердам, встало поперек канала и село на мель, перекрыв канал практически полностью. Как заявила управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), причиной происшествия стал сильный ветер, экипаж не пострадал, не имели места ни утечка топлива, ни порча груза, а предварительное расследование позволяет исключить сбои в работе механики или двигателя. Днем Gulf Agency Company сообщила, что судно частично снято с мели и сдвинуто к берегу канала, и движение возобновится после того, как оно будет развернуто. Над высвобождением гигантского судна работают восемь буксиров, ведутся земляные работы на берегу, однако мешает масса судна. На момент сдачи материала движение полностью восстановлено не было, хотя, по словам директора Suez Canal Authority (SCA) Усамы Раби, осуществляется пропуск судов в южном направлении (из Средиземного моря в Красное) по старому руслу канала. В пробке находятся более 100 судов, в том числе танкеры с российской нефтью.

Фото заблокировавшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given со спутника Фото: Planet Labs / AFP

В 2020 году, по данным SCA, через канал прошло 18 829 судов и 1,17 млрд тонн груза. Доходы канала за год, сообщал в январе господин Раби, несмотря на пандемию, составили $5,61 млрд. Это рекордные сборы канала за всю историю существования. В 2021 году, по заявлению SCA, тарифы не будут повышаться, но доходы могут как минимум не уступить прошлогодним. По прогнозам аналитиков, бум на рынке контейнерных перевозок, на которые приходится более 50% трафика в Суэцком канале, продлится еще некоторое время (см. “Ъ” от 22 марта), а в сегменте танкерных перевозок, как сообщал «Совкомфлот», на фоне сокращения объема заказа новых судов до минимума и вывода старого флота предложение начинает приходить в баланс со спросом, и перспективы восстановления рынка оцениваются позитивно.

Усредненно сутки полной остановки движения обходятся каналу примерно в $15 млн транзитных платежей.

Платежи самих судов сильно зависят от типа, маршрута, загрузки и так далее, но, например, по данным The Loadstar, транзит контейнеровоза масштаба Ever Given через канал обойдется в $700 тыс. По словам господина Раби, сообщает Al Jazeera, администрация канала обдумывает возможную компенсацию судам за простой.

По информации S&P Platts, ряд контейнерных линий обдумывает развернуть свои суда в обход мыса Доброй Надежды — несмотря на дополнительные временные затраты и дополнительный расход топлива (так, путь среднего сухогруза из Стамбула в Мумбаи через Суэц даже с учетом затрат на оплату транзита обходится примерно на $140 тыс. дешевле, чем альтернативный путь вокруг Африки). По оценкам ЦЭП Газпромбанка, выбор этого маршрута может уронить сборы SCA на $80–100 млн и нарушить график поставки грузов в контейнерах.

Если говорить о поставках нефти, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, то на данный момент рынок располагает достаточным количеством товарных запасов и при условии, что проблема будет ликвидирована в течение недели, подобный перебой послужит сокращению запасов и окажет оздоравливающее воздействие на рынок. Что касается рынка контейнерных перевозок, говорит эксперт, то его поставщики и ритейлеры вынужденно сократили запасы в ожидании нормализации ситуации с контейнерным оборудованием, и нарушение движения в Суэцком канале позволит контейнерным линиям поддерживать ставки на сегодняшнем высоком уровне, отодвигая момент их нормализации и ухудшая ситуацию со стабильностью поставок непродовольственных товаров.

Наталья Скорлыгина