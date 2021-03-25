В январе-феврале в Тюменской области на 22% снизилось количество ДТП

По итогам первых двух месяцев 2021 года количество ДТП в Тюменской области снизилось на 22%, об этом рассказал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того по его словам, на 40% сократилось количество погибших в авариях и на 32% — количество раненых.

«Нам удалось стабилизировать положение на дорогах. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2020 году сократилось на 16%. На 13% уменьшилось число раненых в ДТП. Тем не менее, ситуация остается непростой. Нам все-таки не удалось сократить количество смертельных случаев – в прошедшем году на дорогах региона погибли 195 человек», – отметил вице-губернатор.

Для снижения аварийности и тяжести последствий ДТП в регионе в 2020 году было проведено 42 профилактических мероприятия и 105 рейдов, рассказал врио начальника Управления ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области Андрей Миллер. Так, в прошлом году было выявлено более 1 млн. нарушений правил дорожного движения и выдано более 4 тыс. предписаний об устранении недостатков в состоянии дорог.

«Основными причинами тяжелых ДТП, которые носят системный характер, остаются выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоблюдение очередности проезда перекрестков, превышение скорости», – рассказал Андрей Миллер.

Господин Сарычев рекомендовал обратить особое внимание на сообщения о нарушениях ПДД, которые тюменцы оставляют в социальных сетях.

Кроме этого на заседании было отмечено, что в 2019 году на федеральных автодорогах Тюменской области, было выявлено 16 участков концентрации ДТП. По итогам 2020 года их количество сократилось до 10. Что касается дорог регионального значения – на них к началу прошлого года насчитывался 21 аварийно-опасный участок, к концу 2020 года их число уменьшилось до 11.

Мария Игнатова