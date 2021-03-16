На благоустройство площади в нижегородском кремле выделили 235 млн рублей

Объявлен аукцион на благоустройство центральной площади между корпусами №1 и №2 в нижегородском кремле. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 235,78 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит высадить деревья и кустарники, уложить газон, переложить дорожки, установить скамейки и урны. Также нужно отремонтировать наружное освещение и смонтировать ливневую канализацию.

Заявки принимают до 23 марта, итоги подведут 25 марта. Согласно документации, работы необходимо завершить до конца июля.

Анастасия Еремина