«Для всех очевидно, что нужно обновлять центр»

Генеральный директор корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев

— Как считаете, как скоро в Екатеринбурге могут приступить к реализации программы комплексного развития территорий, и есть ли интерес у девелоперов к этой программе?

— Основным препятствием реновации в регионах была невозможность для инвестора прогнозировать сроки и стоимость расселения жителей устаревшего жилья. На текущий момент перспектива расселения для собственника ветхого жилья зачастую воспринимается как лотерейный билет: можно выиграть куш или остаться ни с чем. Нам, девелоперскому сообществу, хотелось бы, чтобы на смену лотерее пришли четко работающие законы. Если людям полагается денежная компенсация, они обязательно, в установленный срок и в установленном размере, должны ее получить — тогда и инвестор сможет планировать реализацию проекта реновации и адекватно рассчитывать свои силы. Безусловно, принятый закон станет важным шагом к решению этой задачи и старту реновации в регионах. Однако еще предстоит решить целый комплекс юридических вопросов: например, определить алгоритм работы с собственниками не только жилья, но складов, гаражей и прочих устаревших, неэффективных объектов, составляющих так называемые ржавые пояса в городах. Предстоит решить порядок взаимодействия с собственниками сетей — чтобы цены и сроки подключения не росли «вдруг» после того, как инвестор проявил интерес к площадке, а регламентировались законом.

— Если девелоперы возьмутся за реновацию неаварийного жилищного фонда в центре, то это может вызвать негодование жителей этих домов, так как новое жилье они могут получить в другом районе. Какое решение этой проблемы вы видите?

— Безусловно, нельзя нарушать право частной собственности — но и оно в свою очередь не должно становиться причиной того, чтобы люди жили в аварийных домах, чтобы городская ткань год за годом разрушалась, ветшали бы памятники архитектуры. Нам необходимы законы, которые сделают реновацию неотвратимой. Конечно, одним только инвесторам и строителям здесь не справиться — чтобы расселить маленький домик на Уралмаше мы тратим колоссальное количество времени и ресурсов на переговоры с собственниками. А договориться с собственниками памятника, да еще и в центре города (того же комплекса «Городок Чекистов») без законодательной поддержки — боюсь, будет невозможно. Закон должен предусматривать выбор для собственника: либо выкуп жилья и переезд в новый дом, либо, если он хочет остаться жить в памятнике, необходимо предусмотреть предоставление жилья из маневренного фонда на время проведения восстановительных работ, а также определить порядок оплаты собственником этих работ.

— Как вы думаете, не стоит ли сначала заняться реновацией объектов в районах, а потом переходить на центральные кварталы?

— Долгое время наши силы были сосредоточены на развитии окраин — сегодня, к счастью, для всех очевидно, что нужно обновлять центр, работу над которым в силу разных причин долго откладывали. Это «витрина» города, и от того, какой она будет, зависит инвестиционная привлекательность, потенциал развития территории. Любая его часть, любой квартал за небольшим исключением, нуждается в реновации — везде, в любом дворе полно устаревших построек, складов и промышленных баз, которые необходимо убирать; необходимо уменьшать размеры старых кварталов, делая их соразмерными человеку. Нам фактически нужно заново создавать сетку улиц и общественных пространств, восстанавливать памятники и создавать новые объекты, наполняя центр города новыми функциями.

Беседовал Алексей Буров