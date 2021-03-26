Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько

— Когда вы были депутатом Госдумы, то в Москве как раз начинала действовать программа реновации. Как думаете, программа в Екатеринбурге будет развиваться по такому же принципу как в столице?

— Я бы не стал проводить параллели с программой, которая действовала в столице. Все-таки не совсем правильно называть реновацией механизм комплексного развития территорий. Но когда я еще был в Госдуме, мы закладывали такие принципиальные моменты, как обновление жилого фонда. Именно обновление, а не строительство. Основная задача — иметь законные возможности строить новое жилье на местах старых домов, например бараков. И желательно, чтобы люди по максимуму на этих территориях и оставались.

Второй принципиальный момент — чтобы люди, получающие новое жилье, получали его в лучшем виде, чтобы они выигрывали финансово, чтобы росла капитализация. Москва по этому пути пошла. И, думаю, что у нас будет точно такой же путь. Никто людей обманывать не будет, да это и невозможно: одна-две негативные ситуации — и вся эта тема будет остановлена, люди просто перестанут верить.

— А как можно добиться того, чтобы екатеринбуржцам предоставлялись квартиры в новостройках, построенных на той же территории, где они жили раньше?

— Надо понимать, что этот вопрос будет работать с определенного уровня доходности. В Москве один квадратный метр земли стоит очень дорого и поэтому экономики хватает, чтобы снести, скажем, пятиэтажку и построить десятиэтажный дом. То есть окупить все затраты людей, которые жили на этом месте, и еще строительной компании заработать за счет свободного жилья. Вся остальная стройка финансировалась за счет этих дополнительных квартир. Я считаю, что Екатеринбург из тех городов, где стоимость по отдельным районам может иметь вопросы рентабельности. Но, повторюсь, один из ключевых моментов — максимально оставлять людей на местах, где они привыкли жить.

— Как считаете, с каких районов должно начаться комплексное развитие территорий в Екатеринбурге?

— Надо начинать там, где будет экономически обосновано и выгодно, то есть где стоимость будет соответствовать тем задачам, которые нам необходимо решить. Конечно, в Екатеринбурге немало жилья, которое отслужило свой срок. Кроме того, у нас есть достаточно объемные площади промышленных зон, которые не используются, и надо в дальнейшем смотреть, что с ними делать. Если говорить про центральные районы, надо учитывать еще и то, что есть довольно много домов, хоть и старых, но являющихся памятниками архитектуры. И здесь отдельное поручение губернатора есть по поводу того, что мы им должны дать вторую жизнь. Я считаю, что для города эта программа — правильный ход.

Что касается закона, то всегда сначала создается фундамент, законодательная база. А потом уже под эту базу подводятся конкретные вопросы. Этот процесс сейчас идет. И муниципальные власти должны изучать, смотреть и вместе с региональными властями определять приоритеты — откуда начинать.

— Один из самых волнующих вопросов — по какому принципу у собственников будут выкупать жилье?

— По рыночной стоимости. В столице это все проходили, и мы не слышим, чтобы там были скандальные истории. Значит, этот механизм работает, людей это устраивает. Скандалы возникают, когда кто-то с кем-то не может договориться по деньгам. Когда определяется рыночная стоимость, то люди получают те деньги, которые они бы получили, если бы продавали квартиру.

— Как думаете, как скоро в Екатеринбурге могут приступить к реновации пятиэтажных домов?

— Нам нужно, чтобы программа начала работать на бараках. Чтобы мы жителям такого жилфонда смогли помочь. Про пятиэтажные дома пока даже рано говорить. Сложно сказать, через сколько лет к ним приступят, все будет зависеть от того, как будет реализовываться закон и какой будет экономическая ситуация.

Беседовала Мария Игнатова