Власти Ижевска планируют продать водонапорную башню на Центральной площади

В Ижевске планируют продать водонапорную башню на Центральной площади, которая находится на балансе города и является объектом культурного наследия. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире на своей странице во «ВКонтакте». Отметим, что объект уже пытались продать в 2017 году.

«Водонапорная башня включена в план приватизации муниципального имущества. Пройдет конкурс, обязательным условием которого будет то, что приобретатель этого объекта обязан соблюсти требования по сохранению внешнего вида этого объекта культурного наследия»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.