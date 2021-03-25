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Власти Ижевска планируют продать водонапорную башню на Центральной площади

В Ижевске планируют продать водонапорную башню на Центральной площади, которая находится на балансе города и является объектом культурного наследия. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире на своей странице во «ВКонтакте». Отметим, что объект уже пытались продать в 2017 году.

«Водонапорная башня включена в план приватизации муниципального имущества. Пройдет конкурс, обязательным условием которого будет то, что приобретатель этого объекта обязан соблюсти требования по сохранению внешнего вида этого объекта культурного наследия»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.

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