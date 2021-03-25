Главой Красноуфимска избран Михаил Конев

На должность главы Красноуфимска (Свердловская область) избран Михаил Конев. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании местной думы.

Конкурсная комиссия представила думе двух кандидатов: самозанятого Михаила Конева и директора ООО «Инфотек» Александра Михайлова. За господина Конева проголосовали более половины присутствующих на заседании депутатов.

Михаил Конев родился в 1970 году в Красноуфимске. В 1994 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2006 году — Уральскую государственную юридическую академию, а в 2018 году — Уральский государственный юридический университет. С 2014 по 2019 годы работал в структуре администрации Екатеринбурга, МКУ «Городское благоустройство». С 2019 года занимается частной юридической практикой.

Анастасия Реутова