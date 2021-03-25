Авиакомпания «Победа» проведет массовый набор бортпроводников в Екатеринбурге

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») проведет 31 марта конкурсный отбор бортпроводников в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба перевозчика. В конкурсе смогут принять участие все желающие. Прошедшие отбор участники отправятся в Москву на обучение со стипендией 20 тыс. руб.

По словам начальника службы проводников компании — директора по сервису Ласло Сабо, в этом году «Победа» планирует увеличить флот на 50% и начать полеты из московского аэропорта Шереметьево. Бортпроводники будут обучаться в авиационном учебном центре авиакомпании. После обучения выпускники получат свидетельство бортпроводника гражданской авиации и гарантированное трудоустройство с графиком полетов из Москвы. Всего в «Победе» сейчас работают 855 бортпроводников.

Михаил Мананников