Бывшие заключенные «попадут» в соцсеть

Некоторые пользователи Instagram получили уведомления, где им предлагали зарегистрироваться и протестировать новый сервис. В письме говорилось, что приложение Re-Entry App позволит людям подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества, отмечает Bloomberg. Представитель Facebook рассказала агентству, что сейчас соцсеть изучает возможные способы устранить пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных общин. Она добавила, что объявление о новом сервисе пока не должно было появиться в публичном доступе, его оттуда убрали.

Почему Facebook заинтересовался этим направлением? Будет ли эффективно такое приложение? Об этом порассуждали эксперты “Ъ FM”. Платформа давно пытается исправить свой имидж путем обращения к узким кругам своей аудитории.

Однако на перспективы сервиса для бывших заключенных интернет-эксперт Антон Меркуров смотрит скептически: «Facebook в последние годы испытывает массу проблем. Они связаны с не очень качественной рекламой, давлением общественных организаций и законодателей в разных странах. Естественно, надо как-то показать себя хорошей социальной сетью. Раньше они анонсировали что-то для детей, а теперь решили придумать приложение для бывших заключенных. Я не думаю, что эта идущая сверху инициатива вызовет какой-то большой резонанс и добьется успеха.

Даже если сделать это в России, несмотря на наличие у нас большого количества бывших заключенных, я не уверен в успехе. Facebook пытается так исправить свой образ, но эффекта не будет.

Все подобные проекты — общественные, в первую очередь запрос идет от народа. Но пока глобальный инструмент пытается играть на очень узкой поляне. Сейчас нет надежды на то, что это выстрелит. Мне кажется, общественные организации, уже работающие на этом поле, более эффективны».

Bloomberg добавляет, что Facebook действительно часто экспериментирует с идеями сервисов и приложений, но они потом не воплощаются. Однако правозащитник, основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин надеется, что сервис для бывших заключенных появится, в том числе в России. Помощь таким людям в социальной адаптации и другие методы поддержки могли бы значительно снизить уровень преступности в стране, отмечает эксперт: «На свободу ежедневно выходят сотни и тысячи человек, многие из них последние пять-десять лет не имели свободного доступа к интернету, не пользовались социальными сетями, утратили связи. У многих произошли разводы, расставания. И в данном случае поддержка общества может им помочь.

ФСИН и многие политики в РФ говорят о некой программе по ресоциализации, хотя на самом деле на государственной основе ее нет.

Никто бывшим заключенным не помогает с жильем, пособиями, бесплатными на первое время страховками. У них нет социальных государственных домов, где бы им бесплатно предоставляли жилье, как это делается, например, в Западной Европе. То, что Facebook вообще поднимает эту тему, уже очень хорошо. Важно, чтобы в России это поддержали и не мешали помогать бывшим и нынешним заключенным.

Большинство людей, которые оказываются в местах лишения свободы, — это те, кто по воле случая совершили преступление, оступились, в большинстве случаев осознали свою вину и хотят начать жить с чистого листа. Я надеюсь, что Facebook сделает приложение, позволяющее освободившимся себя грамотно презентовать и рассказать о себе обществу. После этого желающие помочь, возможно, дадут таким людям работу, например, на ферме, поддержат льготами или бесплатным жильем.

В этом случае идея “с миру по нитке” может сработать, даже если это мобильное приложение поможет сотням вышедших из тюрем, это уже хорошее дело. Но с учетом масштаба развития социальной сети Facebook уверен, что сервис будет помогать многим тысячам и даже сотням тысяч человек».

За последние несколько лет Facebook получил штрафы от Роскомнадзора на несколько миллионов рублей. Российские власти считают, что ресурс не выполняет требования закона страны и не размещает данные о российских пользователях платформы на местных серверах. Не так давно Роскомнадзор замедлил работу Twitter. В ведомстве пригрозили, что Facebook может стать следующим.