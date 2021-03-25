Подростки не идут на дело

Минпросвещения и МВД объявили о снижении числа преступлений, совершенных подростками в 2020 году, на 11,5%. В полиции сокращение численности юных преступников связывают с влиянием пандемии коронавируса и успехами работы «межведомственных программ и просветительских акций, направленных на профилактику детской преступности». Правозащитники призывают учитывать общую криминальную ситуацию в России и демографические процессы.

«Мы фиксируем совместно с коллегами из МВД снижение численности несовершеннолетних, совершивших преступление, на 11,5% по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом»,— сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Эти данные “Ъ” подтвердили в Генпрокуратуре, которая осуществляет единый статистический учет данных о состоянии преступности в стране. Там добавили, что подростками совершено на 9,1% преступлений меньше, чем в позапрошлом году. Так, если в 2019 году преступления совершили 13,8 тыс. подростков в возрасте от 14 до 15 лет (из них 12 215 юношей и 1579 девушек), то в 2020 году — 11,3 тыс. (10 283 юноши и 1072 девушки). Также в прошлом году на преступления пошли 22,2 тыс. 16–17-летних подростков (2018 девушек и 20 202 юноши), тогда как годом ранее — 23,5 тыс. (1579 девушек и 21 892 юноши). К слову, чаще всего в России совершают преступления мужчины в возрасте от 30 до 49 лет: в 2020 году таких было более 386 тыс., а годом ранее — более 390 тыс.

Согласно данным ФСИН, в РФ ежегодно сокращается и количество подростков, отбывающих срок наказания в воспитательных колониях. К концу 2020 года в них отбывали сроки 948 человек (от 14 до 19 лет) против 1155 в прошлом году. 37 из них не достигли возраста 16 лет (52 в 2019 году), а преступников возрастом от 16 до 18 лет насчитывалось 637 (804 годом ранее). В местах лишения свободы подростки оказывались чаще всего за убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои и кражи и отбывали сроки от нескольких месяцев до 10 лет.

В аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой не ответили на запрос “Ъ” с просьбой прокомментировать полицейскую статистику.

Источник “Ъ” в МВД отметил, что снижение преступности среди несовершеннолетних фиксируется уже несколько лет. Собеседник признал, что в прошлом году на статистику повлияли ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако в целом, по его словам, это результат «реализации различных межведомственных программ и просветительских акций, направленных на профилактику детской преступности».

Юрист правозащитного проекта в помощь заключенным «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Ольга Подоплелова уверена, что для полноценных выводов о причинах снижения уровня подростковой преступности необходимо учитывать «в первую очередь демографические сдвиги, состояние раскрываемости преступлений, а также снижение общего уровня преступности». Сотрудничающий с «Русью сидящей» адвокат Даниил Берман «задекларированный процент снижения подростковой преступности» назвал «средней температурой по больнице». «Безусловно, положительно, что уменьшается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,— пояснил адвокат.— Но обществу в первую очередь интересно услышать не просто сухие цифры статистики, а конкретные данные — доля каких преступлений снизилась, по какой причине и какую роль в данном случае сыграло государство. При этом необходимо отметить, что снижение роста преступности никак не снимает вопрос о том, что необходимо совершенствовать и развивать работу с молодежью и искать новые методы взаимодействия — от репрессий к разговору и пониманию».

Мария Литвинова