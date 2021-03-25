На руководство Александровским округом претендуют 15 человек

Завершился прием заявок на конкурс по отбору главы Александровского муниципального округа. По информации “Ъ-Прикамье”, документы подали 15 человек.

На руководящую должность претендуют: исполняющий обязанности главы муниципального округа Владимир Белобаржевский, депутат думы округа Ольга Лаврова, бывший министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын, экс-спикер муниципальной думы Марина Зимина, директор местной спортшколы Илья Караксин, железнодорожник Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин, специалист кизеловского дворца культуры Гульсина Тютина, руководитель МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, директор УК «Алекс Уют» Константин Енин, сотрудники администрации Александровского района Сергей Пономарев и Александр Попов, председатель КСП муниципального округа Татьяна Пасынкова, завхоз александровской спортшколы Елена Баянова и безработная Татьяна Старцева.

Конкурс запланирован на 1 апреля. Претенденты представят комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Дата заседания думы муниципального округа пока не назначена.