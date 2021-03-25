В Ижевске вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку

Ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Князеву из Ижевска вылечили от коронавирусной инфекции. 11 марта она отпраздновала свое столетие, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«У пациентки было поражение обоих легких около 40%. Благодаря действиям врачей нам удалось остановить развитие болезни. При лечении коронавируса многое зависит от первоначального состояния самого пациента и его настроя на выздоровление. Тут нам, конечно, во многом помогла сама Евдокия Матвеевна и ее родные. Они не сдались и приложили все силы для лечения и восстановления своей мамы и бабушки»,— отметил главврач ГКБ №8 Валерий Ватулин.