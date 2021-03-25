ФСБ проводит обыски в медиахолдинге мэрии Екатеринбурга Проверка связана с покупкой подарков для ветеранов

Сотрудники ФСБ проводят обыски в МАУ «Город», который входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии, однако подробности раскрывать не стали.

Как сообщил источник “Ъ-Урал”, проверка связана с подозрением на коррупцию при покупке подарков для ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что это приходилось на период работы команды предыдущего мэра Александра Высокинского (ушел в отставку в декабре 2020 года). Тогда пиарблоком администрации руководила Екатерина Куземка.

Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии, исполняющим обязанности директора учреждения является Алексей Попов. Целью МАУ «Город» является формирование единой системы информирования населения для обеспечения информационной открытости главы Екатеринбурга, органов администрации и ее должностных лиц.

Анастасия Реутова