Екатерина Куземка увольняется из мэрии Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка подала заявление об увольнении по собственному желанию. «Моя принципиальная позиция, раз меня звал на работу в мэрию Александр Высокинский, то с ним и работать. Планирую сдать все дела до Нового года»,— рассказала “Ъ-Урал” госпожа Куземка.

Напомним, 22 декабря мэр Александр Высокинский, возглавлявший город с 2018 года, ушел в отставку в связи с переходом в правительство Свердловской области. Исполняющим обязанности главы города назначен Алексей Орлов.

Екатерина Куземка была назначена вице-мэром в мае 2019 года. В июне 2020 года счетная палата Екатеринбурга заявила о нарушениях в расходовании бюджетных средств, совершенных медиаблоком мэрии в 2017–2019 годах. Кроме того, в конце 2019 года в отношении Екатерины Куземки проводилась доследственная проверка из-за аудиозаписи, которую разослали на почту региональных СМИ во время майских протестных акций в сквере около театра драмы. На нем обсуждалось предложение создать лже-петицию, в которой якобы жители Екатеринбурга должны были потребовать от губернатора построить новый парк, а от епархии — заключить соглашение с мэрией, что храм в сквере будет последним религиозным сооружением, построенным до юбилея города.