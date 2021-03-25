Кузнецкая инвестиционно-строительная компания сохранит добычу угля в 1,7 млн тонн

Новокузнецкое АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» (ведет добычу угля открытым способом в Новокузнецком районе, входит в итальянскую группу Coeclerici) в 2021 году сохранит добычу угля в 1,7 млн т и инвестиции в $10 млн, сообщил заместитель гендиректора компании Фабио Тамбуррано.

На 2023-2025 годы компания планирует реализовать крупные инвестпроекты — строительство железнодорожной ветки с погрузочной станцией и строительство углеобогатительной фабрики. Мощность погрузки после реализации первого этапа проекта составит 2,5 млн т угля в год с расширением на втором этапе до 4 млн т. Инвестиции на первом этапе оцениваются в 1,5 млрд руб., на втором — еще 400 млн руб. Строительство обогатительной фабрики заместитель гендиректора оценил в 2 млрд руб. при проектной мощности 3,6 млн т. Она может быть увеличена, если к проекту присоединится Тайлепский разрез ООО «Шахта "Тайлепская"», по этому поводу «идут переговоры».

Подробнее о том, какие компании планируют увеличить добычу угля в Кузбассе, — в материале “Ъ-Сибирь” «Кузбасский углепром увидел рынок».

Игорь Лавренков, Кемерово