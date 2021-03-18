Кузбасский углепром увидел рынок

Угольщики Кузбасса почувствовали рост спроса и цен на уголь, в первую очередь на мировом рынке. О планах увеличить в регионе добычу на 20–60% заявили «Сибуглемет», «Инвест-углесбыт» и новокузнецкое ООО «Ресурс». Совокупно прибавка по ним может составить около 2,7 млн т при планах региона увеличить угледобычу в этом году на 14 млн т по сравнению с 2020 годом.

Ряд угольных предприятий Кузбасса сообщил о планах существенного увеличения добычи в 2021 году. О планах своего развития руководство компаний сообщило на подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона. Так, холдинг «Сибуглемет» рассчитывает на прирост в 20% (до 12 млн т). В прошлом году в связи с пандемией и падением рыночного спроса компании пришлось скорректировать первоначальный план в 12 млн т и снизить добычу до 10 млн т, сообщил журналистам генеральный директор ООО «Холдинг „Сибуглемет“» Игорь Осадчий.

Планы роста связаны с улучшением конъюнктуры, говорит он. «Сибуглемет» экспортирует половину своей продукции в Японию, Корею, Китай, Венгрию, Польшу, Турцию.

С потребителями Кореи и Японии у «Сибуглемета» уже есть действующие контракты, и этот рынок с более высокими ценами у угольщиков считается премиальным.

Киселевское ООО «Инвест-углесбыт» планирует увеличить добычу угля в этому году на 58%. План предполагает рост добычи до 1,5 млн т с 0,95 млн в прошлом году. Как сообщил директор компании Сергей Смирнов, в прошлом году добыча снизилась в сравнении с 2019 годом на 50 тыс. т, так как «многие металлургические заводы — потребители угля останавливали производство во время пандемии», пояснил он. В то же время до 10% угля киселевской компании реализуются на внутреннем рынке, еще 10–15% отправляются в Китай, остальное — на европейский рынок по суше (в Словакию и Румынию) и через порт Усть-Луга на Балтике. И пока это соотношение рынков компания менять не намерена, уточнил директор «Инвест-углесбыта».

Компания планирует постепенно увеличить добычу угля до 3 млн т в 2024 году.

Как пояснил Сергей Смирнов, в прошлом году для этого была проведена дополнительная геологоразведка, в этом году будут подготовлены технико-экономическое обоснование разработки и оптимальный контур карьера. В дальнейшем для такого объема добычи потребуется убрать нынешнюю промплощадку предприятия, под которой находятся запасы, на что потребуется от 5 до 7 млрд руб. Но сделать это планируется «не раньше, чем через пять лет».

У новокузнецкого ООО «Ресурс» за рубеж уходит 98% продукции. Согласно первоначальному плану текущего года, добыча угля должна была снизиться на 17,6% (с 7,4 млн т до 6,1) в связи с тем, что из работы в прошлом году вышел участок недр Отвальный Южный №2 Глубокий. На нем уже ведутся рекультивация и демонтаж зданий и сооружений, сообщил генеральный директор компании Михаил Тимошенко. В то же время он отметил, что сейчас компания увеличивает объемы работ на участке недр Новоказанский-2, и «поскольку рынок проснулся», рассматривается программа по увеличению добычи в 2021 году до 7,5 млн т. По его словам, новый план на 2021 год предусматривает, что для увеличения добычи потребуются дополнительное оборудование и увеличенный объем вскрышных работ.

На прошлой неделе заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что добыча угля в регионе может увеличиться в этом году на 6% (до 235 млн т с 221 млн т в прошлом году).

Это связано с тем, что цены на уголь на мировом рынке этой зимой выросли, что способствовало росту его добычи после двух лет спада, и на некоторое время они стабилизируются.

Напомним, что 2 марта на совещании по вопросам развития угольной отрасли президент РФ Владимир Путин поручил увеличить поставки угля из Кузбасса на восток на 30% за три года. Поставки могут возрасти до 68 млн т в год (против 52,3 млн т в 2020 году, по данным ОАО «РЖД»), сообщал „Ъ“. При этом распределение мощностей Восточного полигона до 2024 года должно быть подкреплено долгосрочными обязывающими соглашениями между компаниями и ОАО «РЖД», которые президент поручил заключить до 1 июля.

Игорь Лавренков, Кемерово