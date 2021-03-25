Главу аграрного университета из Самары осудят за превышение должностных полномочий

Направлено в суд уголовное дело в отношении врио ректора Самарского аграрного университета Сергея Машкова. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом в четверг сообщает прокуратура Самарской области.

Правоохранители установили, что ранее Сергей Машков, работая деканом инженерного факультета вуза, «потребовал от студента через общего знакомого денежное вознаграждение за выставление зачетов и экзаменов» без их фактической сдачи. После этого обвиняемый поручил преподавателям проставить молодому человеку оценки за зачеты, выяснило следствие.

В итоге посредник перевел 21 тыс. руб. на указанный деканом счет и забрал в методическом кабинете зачетную книжку с оценками, сообщает прокуратура. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Сергей Машков занял пост временно исполняющего обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета в ноябре минувшего года. Он трудится в вузе 14 лет, возглавляет инженерный факультет. Изначально Сергею Машкову вменялось получение взятки (ст. 290 УК РФ), но позже статья обвинения была переквалифицирована.

Георгий Портнов