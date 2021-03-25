Red Wings запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Анталью с 5 апреля

Авиакомпания Red Wings с 5 апреля запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Анталью (Турция), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Рейсы будут выполняться трижды в неделю на самолетах Airbus A321 на 220 мест. Продажу билетов на рейс ведут туроператоры в составе туристических пакетов, сама авиакомпания не продает билеты на данный маршрут.

По данным агентства, перевозчик рассматривает возможность начать полеты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан и Баку после возобновления авиасообщения. Сейчас Red Wings не выполняет полеты из Екатеринбурга за рубеж.

Ранее авиакомпания объявила о начале полетов из Екатеринбурга в Ульяновск с 3 мая.

Михаил Мананников