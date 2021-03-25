Заболеваемость клещевым энцефалитом в Удмуртии за 2020 год сократилась в 3,6 раза

За 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 16 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), в том числе у двух детей. Это в 3,6 раза или на 41 меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Замруководителя управления Михаил Трофимов, выступивший с соответствующим докладом на коллегии главного управления ветеринарии региона, подчеркнул, что снижение заболеваемости связано с уменьшением числа контакта людей из-за коронавирусных ограничений. По данным исследований клещей, в 38,4% из них был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,8% — возбудитель КВЭ.

Кроме того, в 2020 году в Удмуртии снизилась заболеваемость норовирусной инфекцией (в 3,6 раза), ротавирусной инфекцией (в 2,3 раза). При этом суммарная заболеваемость общих кишечных инфекций за последние пять лет снизилась в 2,9 раз.