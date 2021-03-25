В Оренбуржье в течение месяца выявляют не более 90 зараженных COVID-19 за сутки

В Оренбуржье зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 518. Умерли 716 человек, в том числе четыре пациента за последние сутки. В регионе в течение месяца выявляют не более 90 зараженных COVID-19 в день.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов