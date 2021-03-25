Региональная ставка

В конце прошлой неделе совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. О том, как учитывается при принятии решений по установлению уровня ключевой ставки мнение регионального бизнеса, в том числе, ярославских предприятий, рассказала в интервью “Ъ-Ярославль” заместитель управляющего Ярославского отделения Банка России Елена Бурмистрова.

— Елена Николаевна, анализирует ли Банк России при принятии своих решений по ключевой ставке ситуацию в регионах?

— Безусловно, и даже рассказывает, какие именно региональные данные он принимает во внимание. Специально для этого за неделю до заседания Совета директоров Банк России публикует специальное исследование «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», которое можно найти на сайте Банка России: www.cbr.ru/dkp/. В документе представлены ключевые тенденции в экономике и инфляционных процессах в регионах, действие факторов – как общероссийских, так и локальных. Важным источником информации для исследования является мониторинг более 13 тыс. нефинансовых предприятий, проводимый Банком России. Это оперативные данные о развитии основных отраслей экономики во всех регионах страны.

Стоит отметить, что мониторинг предприятий проводится на постоянной основе уже достаточно давно - с конца 90-х годов. Качественный анализ настроений и ожиданий бизнеса, его экспертных оценок экономической ситуации принимаются Банком России во внимание при подготовке решений по денежно-кредитной политике.

— Ярославские предприятия тоже участвуют в мониторинге?

— Да, наша выборка сейчас насчитывает более 170 организаций Ярославской области из самых разных отраслей экономики, среди которых 50 крупных промышленных предприятий. С некоторыми из них мы работаем уже более 20 лет. В нашей выборке широко представлены не только «тяжеловесы» экономики Ярославской области, но и динамично развивающиеся малые и средние предприятия. Причем таких участников у нас больше половины.

Мы стараемся, чтобы отраслевой разрез участников опросов соответствовал структуре экономики региона, и поддерживаем объем выборки на нужном уровне. Хотела бы отметить, что в этой работе нам помогают коллеги из областного правительства.

Во многом благодаря нашим совместным усилиям за минувший год, несмотря на противоэпидемические ограничения и сложные экономические условия, количество участников опросов не только не сократилось, но и выросло на 20%. Это повысило качество нашей аналитики. В этот непростой период для принятия решений Банком России по ключевой ставке была крайне важна актуальная и оперативная информация. Мы признательны предприятиям, откликнувшимся на нашу просьбу об участии во внеплановых опросах. Это как крупный бизнес, так и представители малого и среднего предпринимательства.

— А какие данные предоставляют предприятия, участвуя в опросе?

— Мы применяем опросные анкеты трех видов: конъюктурная, инвестиционная и финансовая. Первая позволяет оценить деловую активность и ценовые ожидания респондентов. Вторая - основные показатели инвестиционной деятельности предприятий. А по данным финансовой анкеты можно оценить финансовое положение предприятий в опережающем официальную статистику режиме.

Следует отметить, что трудозатраты на заполнение анкет минимизированы. Так, например, при ответе на большинство вопросов достаточно просто выбрать один из предлагаемых вариантов.

— Что дает предприятиям участие в мониторинге Банка России?

— Важная особенность системы мониторинга Банка России – это обратная связь с респондентами. Наши предприятия регулярно получают различные виды аналитических материалов, основанных на результатах опросов как в Ярославской области, так в России. По отзывам наших респондентов, эта аналитика помогает им оперативно оценить свою позицию на региональном рынке, а также состояние и перспективы развития отрасли в целом. В итоге они имеют отправную точку для более точного планирования своей деятельности, повышения эффективности работы и снижения издержек. Хотела бы особо отметить, что это уникальные материалы, которые направляются исключительно участникам мониторинга Банка России.

Некоторые ярославские предприятия участвуют в мониторинге практически с самого начала этого проекта. Они относятся к нашему взаимодействию очень ответственно, потому что хорошо знают, что их оценки экономической ситуации, их ожидания учитываются Банком России для принятия решений в области денежно-кредитной политики.

— Как можно стать участником мониторинга Банка России?

— Для этого достаточно обратиться в Отделение Ярославль по телефонам: 79-02-02 и 79-02-83 или по электронной почте 78seoint@cbr.ru. Подробную информацию о проекте также можно найти на сайте Банка России в разделе «Мониторинг предприятий» (www.cbr.ru/mp/).