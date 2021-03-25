В Тюмени «Единая Россия» провела урок ученикам православной гимназии на базе спецназа УФСИН

Члены «Единой России» в Тюмени и депутат тюменской городской думы Наталья Проскурякова организовали урок патриотического воспитания для учеников православной гимназии, сообщила пресс-служба партии. Урок прошел на базе отряда специального назначения «Град» УФСИН по Тюменской области.

Ученикам показали фильм о работе спецназа, организовали показ оружия с его частичной разборкой и сборкой, провели военные эстафеты и чаепитие. «Ответ на вопрос "Что такое патриотизм и какого человека можно назвать патриотом?" достаточно сложен. Поэтому патриотизм нужно пробуждать с самого раннего возраста. С этой целью я сегодня и провел с детьми беседу о патриотизме и о службе в армии»,— сказал исполняющий обязанности начальника отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Горыня.

По словам активиста отделения партии Александра Сукаченко, патриотическое воспитание является одним из самых важных направлений работы с детьми. «Наша задача — заинтересовать молодое поколение и с помощью практических занятий убедить их, что служба в армии хоть и опасна, но очень нужна, защищать родину — это трудная, но почетная обязанность»,— отметил он.

Михаил Мананников