Сотрудники ДПС открыли огонь для остановки нетрезвого водителя в Удмуртии

Сотрудники ДПС в поселке Кез в Удмуртии открыли огонь из табельного оружия для остановки нетрезвого водителя. Нарушитель прекратил движение только после повреждения задних колес автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по республике. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Установлено, что инспекторы выявили автомобиль «Лада Нива», которым управлял мужчина с признаками опьянения, на ул. Советской. Водитель не выполнил требование правоохранителей об остановке и продолжил движение. В дальнейшем он игнорировал их неоднократные требования об остановке, предъявляемые сигнализацией. Автомобиль был остановлен после повреждения задних колес выстрелом из табельного оружия. Нарушителем оказался ранее судимый 38-летний житель Кезского района.