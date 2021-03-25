Нурмагомедов возглавил рейтинг русскоязычного Instagram по вовлеченности

Профиль Хабиба Нурмагомедова в Instagram занял первое место в рейтинге русскоязычных Instagram-блогеров по сумме лайков и комментариев по итогам февраля, сообщает компания Brand Analytics. Аккаунт Нурмагомедова, с который на момент подсчета взаимодействовали более 27,1 млн человек, собрал 21,6 млн реакций.

Топ-5 блогеров в Instagram по вовлеченности:

Хабиб Нурмагомедов — 21,6 млн лайков и комментариев, аудитория 27,1 млн, Ксения Бородина — 14,1 млн/16,7 млн, Гоар Аветисян — 10,2 млн/10,1 млн, Дина Саева — 9,7 млн/6,2 млн, Оксана Самойлова — 8,9 млн/12,9 млн.

Предыдущая версия рейтинга вовлеченности в Instagram была опубликована в апреле 2020 года, тогда первую тройку составляли Оксана Самойлова, Анастасия Ивлеева и Гоар Аветисян. Певица Ольга Бузова, по данным Brand Analytics, в январе занимала первую строчку, однако в феврале ее аккаунт был закрыт. «В рейтинге же учитывается именно публичный контент, доступный без ограничений»,— объяснила компания отсутствие госпожи Бузовой в Instagram.

Аккаунт Visit Chechnya, публикации в котором пишутся от имени главы Чечни Рамзана Кадырова, занял седьмую строчку рейтинга с 8,1 млн лайков и комментариев. Это первый неперсональный аккаунт в рейтинге Brand Analytics. Аккаунт оппозиционера Алексея Навального (15-е место, 5,7 млн впечатлений) стал единственным личным аккаунтом политика в рейтинге.