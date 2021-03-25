При строительстве жилого дома в Екатеринбурге обнаружили военный снаряд

Рабочие строительной компании «Атомстройкомплекс» обнаружили военный снаряд при строительстве жилого дома на ул. Академика Вонсовского в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба компании. После обнаружения снаряда на место вызвали экстренные службы. Снаряд не представлял опасности. Как заключили эксперты, вес снаряда составил 70-80 кг, калибр — 152. Он пролежал в земле более 30 лет. После обследования площадки строительные работы возобновили.

Это не первый случай находок при строительстве в Екатеринбурге. «При подготовке площадки для строительства "Эрмитажа-Урал" его контракт предусматривал проведение археологических спасательных работ с полным изъятием предметов из раскопок с целью их сохранения. На территории будущего культурного центра обнаружили старинные монеты, ножи, украшения. А одну из самых необычных находок совершили на площадке, где ранее располагался мыловаренный завод: при разработке котлована выкопали кусок мыла размером с автомобиль»,— говорится в сообщении компании.

Михаил Мананников