Сенат США впервые утвердил трансгендера на должности в Белом доме

Американский Сенат утвердил на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб США 63-летнюю Рэчел Левин, которая прежде возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания. Госпожа Левин стала первым трансгендером на федеральной должности, требующей утверждения Сенатом США.

Рэчел Левин, педиатр по образованию, работала министром здравоохранения Пенсильвании с 2017 года. Ее активная работа в период пандемии привлекла внимание федеральных властей, и в январе президент Байден выдвинул ее на пост помощника министра здравоохранения США. Как ожидается, на новом посту она будет следит за работой отделений министерства и реализацией его программ по стране.

Рэчел Левин стала женщиной в 2011 году. Спустя два года после этого она оформила развод с бывшей супругой. Имеет сына и дочь от этого брака.

В ноябре прошлого года 30-летняя Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США. Она представляет штат Делавэр.

О том, как из-за трансгендеров и интерсексуалов меняются спортивные правила, читайте в материале “Ъ” «Большой спорт плохо делится по полам».

Алена Миклашевская