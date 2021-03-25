Daily Mail и The New York Times опубликовали статьи о Шигирском идоле из Екатеринбурга

Британская ежедневная газета Daily Mail опубликовала статью о Шигирском идоле — деревянной скульптуре, которая, по оценкам ученых, была создана на Среднем Урале более 12 тыс. лет назад. Сейчас археологический памятник хранится в Свердловском областном краеведческом музее имени Клера в Екатеринбурге.

В публикации отмечается, что скульптура вдвое старше Стоунхенджа. В 1990-е годы радиоуглеродное исследование показало, что возраст идола составляет более 9,7 тыс. лет. Однако позднее ученые пересмотрели результаты исследования. Выяснилось, что скульптура старше 12 тыс. лет. Изначально высота скульптуры составляла 5,3 м, но после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м.

Публикация была сделана на основе статьи американского издания The New York Times, которая была опубликована 22 марта. В статье говорится, что скульптура меняет представление об истории раннего искусства на территории Евразии. В частности, Шигирский идол показывает, что охотники-собиратели могли иметь более развитое искусство, чем предполагали ученые.

Михаил Мананников