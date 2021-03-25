Ямальским пенсионерам сохранят пособия при переезде в другие регионы страны

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сохранят пособия для неработающих пенсионеров при переезде с Ямала в любой другой регион России. Как отметил губернатор Дмитрий Артюхов во время своего ежегодного доклада о состоянии дел в регионе, ранее доплату в 2 тыс. руб. получали только те, кто живет на территории округа или переезжает в Тюменскую область.

Господин Артюхов поручил департаменту социальной защиты ЯНАО разработать соответствующие изменения в закон. Предполагается, что воспользоваться новой мерой поддержки смогу те, кто имеет стаж работы в округе более 15 лет и переезжает с Ямала после 1 января 2021 года. В настоящее время пособие получают около 70 тыс. пенсионеров.

Кроме того, с этого года в ЯНАО действует жилищная программа по переселению в любой другой регион России. «По программе "Сотрудничеству" можно уехать только в Тюмень. Но многие ямальцы имеют корни в других городах. Поэтому мы сделали еще одну меру поддержки. По ней из аварийного жилья можно будет переехать в любой регион страны, от Калининграда до Владивостока»,— пояснил Дмитрий Артюхов, уточнив, что в 2021 году такой мерой смогут воспользоваться более 150 семей.

Анастасия Реутова