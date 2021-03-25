Чистая прибыль En+ Group в 2020 году снизилась на 22%

Чистая прибыль холдинга En+ Group в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $1,016 млрд, что на 22,1% меньше показателя 2019 года, свидетельствуют данные консолидированного отчета (.pdf). Скорректированная EBITDA снизилась за год на 12,5%, до $1,861 млрд. Совет директоров En+ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год.

En+ связала снижение EBITDA с волатильностью курса рубля и снижением цен на алюминий. В пресс-релизе к отчетности (.pdf) группа заявила, что она «продемонстрировала высокие финансовые результаты», несмотря на пандемию коронавируса и снижение экономической активности в 2020 году.

Выручка En+ в 2020 году составила $10,356 млрд, что на 11,9% ниже показателя предшествующего года. Капитальные затраты в годовом выражении выросли до $1,128 млрд (+6,3%), а свободный денежный поток — снизился до $968 млн (-40%).

Почему компания не платила акционерам в 2018 году — в публикации “Ъ” «En+ не заплатит дивиденды никому».