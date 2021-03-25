Рустам Минниханов завтра выходит из отпуска

Президент Татарстана Рустам Минниханов работал последние дни, находясь в отпуске. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.

«Назвать это отпуском можно с натяжкой. Отпуск президента не похож на классическое понятие отпуска. У нас ежедневно проходят планерки. Он их проводят по видеосвязи»,— рассказала госпожа Галимова.

Она добавила, что в период отпуска господин Минниханов лишь отсутствовал «в публичном поле», однако держал на контроле все основные вопросы текущей повестки. «Он уже завтра выходит»,— добавила Лилия Галимова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"