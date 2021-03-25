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Директора компании из Ижевска оштрафовали за невыплату зарплаты в 400 тысяч рублей

Руководителю компании из Ижевска, занимающейся строительством линий электропередач, назначили судебный штраф в 100 тыс. руб. за невыплату зарплаты 10 работникам в 400 тыс. руб. (ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ). Также на его имущество наложили арест для исполнения решения суда и возмещения ущерба потерпевшим, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что с 15 июня 2019 года по 30 июня 2020 года осужденный свыше двух месяцев не выплачивал работникам зарплату. Вместо погашения долга он тратил деньги на нужны организации.

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