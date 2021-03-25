«СтройПанельКомплект»: 60 лет строим счастье для людей!

Застройщик «СтройПанельКомплект» в 2021 году отмечает 60-летие деятельности. Виктор Суетин строит у руля компании уже 25 лет. С командой в 800 человек компания неизменно занимает лидирующие позиции в строительной сфере Пермского края. Сегодня СПК возводит пять проектов, с общим строительным объемом 162 тыс. кв. м*. Об истории деятельности предприятия и планах на будущее рассказал генеральный директор компании Виктор Суетин.

– Виктор Петрович, в такой значимый для компании год хочется не только подвести итоги предыдущего, но и отметить, с какими результатами и планами компания заходит в свое седьмое десятилетие.

– Действительно, в этом году СПК отмечает свою юбилейную дату. Шесть десятилетий мы работаем на рынке жилищного строительства Пермского края. История завода началась в апреле 1961 года: тогда он был частью большого комбината – здесь изготавливались панели. В 1996 году предприятия, которые входили в состав комбината, были преобразованы в самостоятельные юридические лица. Так начался новый этап в развитии завода. Как и вся промышленность страны, мы пережили и периоды расцвета, и периоды сложностей, возрождали предприятие на заре рыночной экономики. В целом всегда развивались соответственно времени. И конечно, окидывая взглядом полувековую историю многоквартирного домостроения, горжусь тем, как изменился облик домов, какие новые возможности открывают современные технологии, а главное – и сейчас проекты не стоят на месте, а растут по показателям качества и комфорта.

– Если сказать об этой эпохе СПК языком цифр, что особенно хочется отметить?

– Большие цифры сопутствовали компании всегда. Так, в 1960–1980-е годы комбинат возводил целые районы города, очень интенсивно шло строительство – стояла задача обеспечить население жильем. Из панелей 97-й серии построено множество районов города: Парковый, Юбилейный, Садовый, – около 1500 домов.

Сейчас мы также возводим масштабные районы комплексной застройки. Так, например «Медовый» в Кондратово – проектный объем строительства 270 тыс. кв. м, комплекс «МотовилихинSKY» – 220 тыс. кв. м. Строим дома и комплексы и в малых городах Пермского края. Как самостоятельный застройщик, мы начинали с одного-двух объектов в год – это 5–7 тыс. кв. м, а сегодня сдаем ежегодно до 70 тыс. кв. м жилья. В основе таких масштабов строительства, конечно, производство. Мощность завода – производство до 150 тыс. куб. м ЖБИ в год.

В целом сегодня мы работаем с тремя технологиями строительства: панельное домостроение, монолитно-каркасное, технология WanderBlok. По каждой в проектном портфеле «СтройПанельКомплекта» есть реализованные и строящиеся объекты.

– В 2020 году вы обновили технологию 97-й серии панельного домостроения. Насколько это важно – постоянное развитие, интеграция новых технологических решений?

– Это большой шаг для истории компании, ведь внедрению новой технологии в производство предшествует большая работа коллектива, разработка изделий, прохождение испытаний. Первым объектом, который возводится с технологией бесшовного фасада (использование двухслойных панелей с навесным фасадом), стал жилой комплекс «Pro жизнь» в Свердловском районе.

Развитие производства – это неотъемлемая часть стратегии, ведь мы создаем актуальный продукт, соответствуем тенденциям рынка. 60 лет деятельности – это огромный опыт, но рост предприятия, рост продукта предполагает постоянное движение.

– СПК неизменно занимает лидирующие позиции по Пермскому краю по объемам строительства. Какие правила помогают планомерно возводить такие масштабы?

– В основе всех достижений всегда находится команда. Люди – это главная составляющая успеха. У нас более 50 сотрудников в коллективе имеют стаж работы в компании по 30–50 лет. Мы также открыты для молодых специалистов, которые привносят в проекты новые тенденции, свежие решения. В СПК каждому, кто выбрал строительство делом своей жизни, будут открыты возможности для роста! Сегодня в компании трудится около 800 человек – это сплоченная, дружная команда строителей, с которой я уверенно планирую и реализую проекты.

В команде СПК сочетается полувековой опыт ветеранов производства и энергия молодых специалистов. Синергия опыта, переемственности, новаторства и смелости позволяет нам уверенно планировать долгосрочные и масштабные проекты.

Благодарим за доверие наших покупателей и жителей комплексов. Развиваемся и претворяем в жизнь новые решения качества и комфорта!

Опыт строительства длиной в шесть десятилетий лежит в основе доверия и выбора тысяч семей ежегодно. Каждый год новоселами СПК становятся несколько тысяч человек. Застройщик неизменно держит курс на доступное, комфортное и качественное жилье для жителей Прикамья. • Первый панельный дом был возведен в 1961 году на ул. Студенческой, 15. • За годы работы из панелей 97-й серии, которые производил завод, было построено более 8 000 000 кв. м комфортного и качественного жилья. Более 1500 домов в районах Садовом, Крохалева, Парковом, Юбилейном, Бахаревка и других построены именно из этих панелей. • В 2020 году «СтройПанельКомплект» стал лидером по объему ввода жилья в Пермском крае. В эксплуатацию введено 67 000 кв. м жилья. • В стадии строительства находится пять жилых комплексов в разных районах города и в Пермском районе.

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