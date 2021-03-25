Продажи на рынках и ярмарках в Удмуртии за 2020 год сократилась на 300 млн рублей

За 2020 год объем продаж на рынках и ярмарках Удмуртии составил 3,3 млрд руб. Это на 300 млн руб. меньше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат.

Так, каждый житель республики в среднем тратил на рынках и ярмарках 192 руб. в месяц против 207 руб. в 2019 году. Доля продаж на рынках и ярмарках в общем обороте розничной торговли составила 1,4%. Это на 0,1% меньше значения 2019 года.

Отметим, что в прошлом году на территории Удмуртии работали девять розничных рынков. Их количество не сократилось. Кроме того, было организовано 454 ярмарки, что на 11% меньше, чем в 2019 году.