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Свердловская область примет участие в экологической акции «Час Земли»

В рамках экологической акции «Час Земли», которая пройдет в субботу, 27 марта, в городах Свердловской области выключат подсветку памятников, зданий и сооружений, сообщил департамент информационной политики региона. Акция будет длиться час: с 20:30 до 21:30.

«Внести свой вклад в энергобережение и сохранение природы может каждый — для этого достаточно в своих домах выключить свет, лишние бытовые приборы, на короткое время сократить потребление воды. Но хочется верить, что наша забота об экологии этим не ограничится и будет продолжена в простых, но очень важных ежедневных делах»,— сказал глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В частности, в Екатеринбурге освещение на час отключат:

  • резиденция губернатора Свердловской области;
  • правительство Свердловской области;
  • администрации Екатеринбурга
  • телебашня на ул. Луначарского;
  • стадион «Екатеринбург-Арена»;
  • иллюминация на ул. Ленина и Свердлова.

В Нижнем Тагиле:

  • драматический театр;
  • жилые дома на проспектах Ленина и Строителей;
  • театральный сквер и центральная площадь;
  • памятник Ефиму и Мирону Черепановым.

В Каменске-Уральском:

  • городская администрация;
  • городской Водоканал;
  • железнодорожный вокзал;
  • драматический театр;
  • ДК «Юность»;
  • ДК «Современник»;
  • ДК «Металлург»;
  • каток «Каменск-Арена».

В Первоуральске:

  • городская администрация;
  • медиа-фасад Инновационного культурного центра;
  • исторический комплекс «Европа-Азия».

Акция «Час Земли» проводится в России с 2009 года. Она призвана привлечь внимание людей к проблеме климатических изменений.

Михаил Мананников


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