Свердловская область примет участие в экологической акции «Час Земли»

В рамках экологической акции «Час Земли», которая пройдет в субботу, 27 марта, в городах Свердловской области выключат подсветку памятников, зданий и сооружений, сообщил департамент информационной политики региона. Акция будет длиться час: с 20:30 до 21:30.

«Внести свой вклад в энергобережение и сохранение природы может каждый — для этого достаточно в своих домах выключить свет, лишние бытовые приборы, на короткое время сократить потребление воды. Но хочется верить, что наша забота об экологии этим не ограничится и будет продолжена в простых, но очень важных ежедневных делах»,— сказал глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В частности, в Екатеринбурге освещение на час отключат:

резиденция губернатора Свердловской области;

правительство Свердловской области;

администрации Екатеринбурга

телебашня на ул. Луначарского;

стадион «Екатеринбург-Арена»;

иллюминация на ул. Ленина и Свердлова.

В Нижнем Тагиле:

драматический театр;

жилые дома на проспектах Ленина и Строителей;

театральный сквер и центральная площадь;

памятник Ефиму и Мирону Черепановым.

В Каменске-Уральском:

городская администрация;

городской Водоканал;

железнодорожный вокзал;

драматический театр;

ДК «Юность»;

ДК «Современник»;

ДК «Металлург»;

каток «Каменск-Арена».

В Первоуральске:

городская администрация;

медиа-фасад Инновационного культурного центра;

исторический комплекс «Европа-Азия».

Акция «Час Земли» проводится в России с 2009 года. Она призвана привлечь внимание людей к проблеме климатических изменений.

Михаил Мананников