Свердловская область примет участие в экологической акции «Час Земли»

В рамках экологической акции «Час Земли», которая пройдет в субботу, 27 марта, в городах Свердловской области выключат подсветку памятников, зданий и сооружений, сообщил департамент информационной политики региона. Акция будет длиться час: с 20:30 до 21:30.
«Внести свой вклад в энергобережение и сохранение природы может каждый — для этого достаточно в своих домах выключить свет, лишние бытовые приборы, на короткое время сократить потребление воды. Но хочется верить, что наша забота об экологии этим не ограничится и будет продолжена в простых, но очень важных ежедневных делах»,— сказал глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
В частности, в Екатеринбурге освещение на час отключат:
- резиденция губернатора Свердловской области;
- правительство Свердловской области;
- администрации Екатеринбурга
- телебашня на ул. Луначарского;
- стадион «Екатеринбург-Арена»;
- иллюминация на ул. Ленина и Свердлова.
В Нижнем Тагиле:
- драматический театр;
- жилые дома на проспектах Ленина и Строителей;
- театральный сквер и центральная площадь;
- памятник Ефиму и Мирону Черепановым.
В Каменске-Уральском:
- городская администрация;
- городской Водоканал;
- железнодорожный вокзал;
- драматический театр;
- ДК «Юность»;
- ДК «Современник»;
- ДК «Металлург»;
- каток «Каменск-Арена».
В Первоуральске:
- городская администрация;
- медиа-фасад Инновационного культурного центра;
- исторический комплекс «Европа-Азия».
Акция «Час Земли» проводится в России с 2009 года. Она призвана привлечь внимание людей к проблеме климатических изменений.