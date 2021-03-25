Пермь – I Love

АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» начал освоение новой площадки в Перми. В конце февраля компания получила разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса на ул. Барамзиной в Дзержинском районе. Здесь девелопер намерен возвести около 67,5 тыс. кв м жилой и коммерческой недвижимости, а также детский сад.

ЖК на ул. Барамзиной станет очередным проектом группы «КОРТРОС» в Пермском крае. В конце прошлого года девелопер, входящий в топ-20 крупнейших застройщиков России, завершил строительство своего пока самого масштабного объекта в Прикамье – жилого квартала «Гулливер». При этом в компании не раз подчеркивали, что считают Пермский край приоритетным регионом для развития бизнеса, поэтому активно занимаются подбором новых площадок в Перми.

«В фазе анализа и просчета экономики у нас постоянно находится примерно шесть-семь площадок. При этом нужно понимать, что стратегический приоритет группы – это участки, позволяющие вести комплексную застройку. «КОРТРОС» – один из пионеров этого подхода в девелопменте. В компании разработали базовые принципы комплексной реновации задолго до того, как это стало трендом, а затем и приоритетом развития строительной отрасли России. Крупнейший проект комплексного освоения в Европе – район «Академический», получивший в конце прошлого года статус восьмой территориальной единицы Екатеринбурга, – это проект ГК «КОРТРОС», – напомнил Анатолий Маховиков, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь».

По словам гендиректора компании, «КОРТРОС» никогда не скрывал своего интереса к инфраструктурному развитию Перми. У группы есть необходимый опыт и компетенции: от уникальных проектов реставрации объектов культурного наследия до возведения крупных общественных пространств, таких как гостиничный комплекс Azimut в Сочи, построенный к Олимпийским играм 2014 года. Для расширения портфеля предложений инженеры и маркетологи компании разработали несколько собственных уникальных продуктов. Под брендом жилых небоскребов «Headliner» компания развивает проект в непосредственной близости от комплекса «Москва-Сити». В Москве же идет активное строительство современного семейного квартала нового поколения под брендом «iLOVE». И «Headliner», и «iLOVE» неоднократно становились обладателями престижных наград. Последний в позапрошлом году стал настоящим открытием для экспертов строительной отрасли и получил Гран-при одной из главных отраслевых премий России «Urban Awards».

«Пермь – пока единственный после Москвы регион присутствия группы, в котором будет представлено сразу два собственных бренда компании. Один из ЖК в «Гулливере» построен под маркой «Headliner». И сегодня это самый высокий жилой дом в краевой столице. Проект на улице Барамзиной мы будем развивать под брендом «iLOVE». Главный принцип этого продукта – не просто предоставить качественные жилые пространства, а сформировать полноценное сообщество жителей, дать им возможность креативно и насыщенно проводить время с семьей и друзьями. Поверьте, нам есть чем удивить пермяков», – отметил Анатолий Маховиков.

В середине февраля АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» получило разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса, а также положительное заключение экспертизы на второй и третий этапы строительства. Общая площадь участка, на котором будет возведен ЖК «iLOVE», превышает 2,3 га. Кроме жилых домов, общественной и транспортной инфраструктуры, «КОРТРОС» построит на участке детский сад на 100 мест. Полностью завершить проект в компании планируют до 2024 года.