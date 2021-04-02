Для водных и прочих сред

Первая и основная часовая коллекция Louis Vuitton — Tambour — пополнилась новой моделью. Моделей даже целых четыре, то есть вполне можно говорить о новой линии

Каких только «тамбуров» не было у Louis Vuitton — от connected watch до сумасшедших ювелирных моделей и серьезных усложнений вроде парящего турбийона. Но, как ни странно, дайверских часов не было до сих пор, яхтенные часы были — а вот дайверских не было. И теперь их черед настал — впрочем, сам жанр получился достаточно синтетическим.

Tambour Street Diver — это безусловно дайверские часы, и в них есть все, что должно быть у таких часов: водонепроницаемость до 100 м, завинчивающаяся заводная головка, люминесцентная разметка на циферблате и вращающийся в одну сторону безель с минутной шкалой, который показывает время погружения, рассчитанное в зависимости от количества кислородной смеси в баллоне,— и в Tambour Street Diver он внутренний, а не внешний, как в большинстве дайверских моделей, то есть находится под стеклом на внешней стороне циферблата. Это, как говорят создатели, позволяет сохранить поверхность часов чистой и лаконичной, что свойственно эстетике Tambour, а также придает циферблату глубину и интенсивность. Часовая головка помещена на 3 часах, а начало погружения отмечается соединением двух V — на конце минутной стрелки и на дайвинговой шкале — в одну X.

Но по своему концепту Tambour Street Diver — не просто узкоспециальные часы для тех, кто занимается погружениями. В Louis Vuitton говорят, что эти часы предназначены для жизни в современном городе со всеми его пространствами — и на это прямо указывает слово Street в названии — от спортзала до комнаты переговоров или ресторана. А также с площадями, парками, пляжами, набережными и прочими рекреациями и зонами отдыха. Все они объединяются идеей воды — не только фигуральной, от фонтанов до рек и озер, но и метафорической, идеей текучести, подвижности и постоянного изменения городской среды.

Линия Tambour Street Diver с каноническим корпусом Tambour в форме барабана (отсюда, собственно, и название «Тамбур») сделана так, чтобы адаптироваться к любому запястью — так же, как вода может принимать любую форму. В линии четыре модели — три из них с диаметром корпуса 44 мм и автоматическим механизмом и одна кварцевая с корпусом 39,5 мм. Корпусы трех часов — двух 44-миллиметровых и 39,5-миллиметровых — сделаны из стали с разной обработкой, а корпус одних 44-миллиметровых часов, тоже стальной, покрыт розовым золотом. Тут можно, конечно, предположить гендерные различия — очевидно, что 44 мм удобней носить на неузком запястье, но и узкое запястье совсем не обязательно должно быть женским. В любом случае то, что принято называть sport chic и что воплощают Tambour Street Diver, объемлет любые гендеры.

В следующем году Tambour отметит свое 20-летие, и Tambour Street Diver можно считать прелюдией к грядущему юбилею. Louis Vuitton уже начинает его праздновать, но очевидно, что с Tambour мы не прощаемся надолго и нас ждет что-то прекрасное и интересное в следующем году.