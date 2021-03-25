Cуд прекратил дело о банкротстве депутата гордумы

Областной арбитражный суд прекратил рассмотрение иска о банкротстве депутата думы Нижнего Новгорода Владимира Поддымникова-Гордеева после отказа от требований к нему со стороны финансового управляющего другого экс-депутата.

Напомним, в рамках дела о банкротстве бывшего нижегородского депутата Валерия Гельжиниса было установлено, что тот не вернул «Запсибкомбанку» крупную сумму и выводил свои капиталы через подчиненных сотрудников и приятелей. Одним из них был единоросс Поддымников-Гордеев, которому господин Гельжинис подарил около 3,5 млн руб. Поэтому претензии кредиторов были также адресованы получателям переводов от должника. Финансовый управляющий отказался от иска о банкротстве депутата Поддымникова-Гордеева после того, как право требования спорной задолженности по переуступке перешло от Валерия Гельжиниса к ООО «Спецснаб71», которое и оплатило требуемую сумму.

Иван Сергеев