Жителя Сарапула осудили за ложное сообщение о взрывах

37-летнего жителя Сарапула осудили за ложное сообщение о взрыве двух многоквартирных домов (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Ему назначили шесть месяцев ограничения свободы с возложением обязанностей, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что вечером 15 сентября мужчина позвонил в экстренную службу «112» и сообщил готовящихся взрывах. Тем самым он дезорганизовал работу органов и служб, предназначенных оказывать помощь в экстренных ситуациях. Отметим, что подсудимый признал вину и способствовал раскрытию преступления.