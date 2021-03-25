Прокуратура расследует ДТП с тремя погибшими в Самаре

Начата проверка по факту смертельной аварии в Самарском районе Самары. Она произошла в среду около 22:10 (MSK+1). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка состояния дорожно-транспортного полотна в районе аварии, при наличии оснований – решен вопрос об ответственности должностных лиц организации, обслуживающей данный участок дороги»,– говорится в сообщении.

Полиция установила, что водитель легкового авто, когда ехал по ул. Фрунзе, не рассчитал скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованную у края дороги машину скорой помощи «Луидор», а затем врезался в ограждение. Водитель и два пассажира легкового авто скончались на месте. Два пассажира этой же машины и водитель «Луидора» пострадали. На место происшествия выезжал прокурор Самарского района Сергей Панюшкин.

В начале марта текущего года в Самарской области произошло другое резонансное ДТП. В нем погибли семь человек. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов