Мэр Майкопа предложил неравный обмен

Следственное управление СКР по Адыгее возбудило уголовное дело о вымогательстве в отношении главы Майкопа Андрея Гетманова, чиновник задержан. По версии следствия, в 2018 году господин Гетманов с помощью угроз вынудил знакомого предпринимателя обменяться с ним земельными участками, при этом предприниматель потерял на сделке 5 млн руб. В собственности мэра Майкопа — более 50 га сельхозугодий, а также пять домов и три квартиры.



Исполняющий обязанности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Адыгее Альберт Абрамян возбудил уголовное дело в отношении мэра города Майкопа, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.

Чиновник, подозреваемый в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В администрации Майкопа ситуацию не комментируют: руководитель пресс-службы мэрии Надежда Гусева сообщать подробности инцидента отказалась.

Противоправную деятельность главы города Майкопа, как следует из сообщения СУ СКР, выявило республиканское управление ФСБ России. По данным следствия, Андрей Гетманов в 2018 году предложил своему знакомому предпринимателю обменяться с ним земельными участками в Майкопском районе. Предприниматель счел сделку неравноценной, так как принадлежавший ему участок был больше по площади и стоил на 5 млн руб. дороже.

Чиновник, узнав об отказе предпринимателя, начал запугивать его физической расправой и даже убийством, считает СКР.

В результате мужчина, испугавшись угроз, вынужден был согласиться на невыгодные условия обмена и отдать свой участок Андрею Гетманову.

Андрею Гетманову 55 лет, он работает в должности главы города Майкопа с 2018 года, ранее более 20 лет возглавлял ООО «Монтаж», которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. Господин Гетманов окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, служил на космодроме Байконур. Избирался депутатом Госсовета-Хасэ Республики Адыгея 5-го и 6-го созывов.

Как следует из декларации о доходах за 2019 год, опубликованной на сайте мэрии Майкопа, господину Гетманову принадлежат пять домов, три квартиры, четыре участка под ИЖС, шесть участков под личное подсобное хозяйство. Кроме того, мэр Майкопа владеет шестью участками, предназначенными под сельскохозяйственное производство, общей площадью 50,7 га, объектом для переработки сельхозпродукции площадью 81 га и двумя нежилыми помещениями. В 2019 году Андрей Гетманов получил доход в сумме 1,7 млн руб., его супруга — 365 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар