Жителям Ижевска спишут не превышающие 500 рублей пени по местным налогам

Депутаты гордумы Ижевска одобрили списание недоимок и задолженностей по пеням и штрафам для физических лиц по земельному налогу и налогу на имущество. Их признают безнадежными к взысканию, если общая сумма долга не превышает 500 руб., а с момент образования задолженности прошло три года.

Также их не будут взыскивать при смерти физлица и отсутствии наследуемого имущества. Кроме того, задолженность считается безнадежной к взысканию, если с даты смерти человека прошло 3,5 года, а наследство не устанавливалось или не принималось наследователями.