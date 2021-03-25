ФРП предоставил Ижевскому опытно-механическому заводу займ на 97 млн рублей

АО «Ижевский опытно-механический завод» (ИОМЗ) получил льготный займ Фонда развития промышленности (ФРП) на 97 млн руб. по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». Из них 29,1 млн руб. — средства Удмуртского фонда развития предпринимательства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Указанную сумму направят на модернизацию уже существующего оборудования и приобретение нового. До 2022 года руководство предприятия планирует обновить прошивной стан и закупить новые печи для литья собственной стали, что позволит увеличить выплавку с 45 до 180 тонн.

Отметим, что это уже второй льготный займ ФРП, который получит ИОМЗ. В 2018 году заводу предоставили 75 млн руб., которые были направлены на приобретение оборудования для нового участка по производству комплектующих для нефтяных насосов.

«Благодаря этому объем выпуска продукции превысил плановый в два раза и составил 419 млн руб., было создано девять новых рабочих мест. В целом, благодаря реализации программ за счет ФРП и собственных средств предприятия, ежегодный прирост рабочих мест составляет порядка 10%»,— прокомментировал гендиректор ИОМЗ Антон Кузнецов.

Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов, посетивший предприятие, отметил, с 2015 года ФРП профинансировал в Удмуртии 15 проектов на сумму более 1,5 млрд руб. Это позволило сохранить и создать 559 рабочих мест и значительно увеличить объем налоговых поступлений.

«Для примера, объем налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты от ИОМЗ по итогам первого займа составил 42 млн руб. из планируемых 12 млн руб. По итогам второго займа ожидаем поступления в бюджет региона до 17 млн руб. То есть такое сотрудничество выгодно как для бизнеса, так и для республики. Сегодня на рассмотрении в фонде находится две заявки на общую сумму 209 млн руб. Еще три заявки наши предприятия планируют подать в 2021 году на общую сумму 346 млн руб.»,— подчеркнул первый вице-премьер.